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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر رخيص جدا للهاتف الرائع والأقوى Note 13

سعر رخيص جدا للهاتف
سعر رخيص جدا للهاتف الرائع والأقوى Note 13

سيشهد إطلاق شاومي العالمي القادم، المقرر يوم 4 يناير، الظهور الأول لسلسلة Note 13.

بالإضافة إلى السوق العالمية، ستُطلق سلسلة Note 13 أيضًا في الهند، قبل الإطلاق، كشف المُسرب الهندي Abhishek Yadav تفاصيل أسعار تشكيلة Note 13 بالكامل المتجهة إلى الهند.

سعر رخيص جدا للهاتف الرائع والأقوى Note 13

تكشف صورة شاركها Abhishek على X (تويتر) عن تفاصيل أسعار ثلاثة طرازات قادمة إلى الهند، وهي Redmi Note 13 5G و Note 13 Pro 5G و Note 13 Pro+ 5G. يُتوقع أن يكون Redmi Note 13 5G، المتوفر بثلاثة إصدارات، بسعر 20999 روبية (أي ما يعادل 7800 جنيه مصري ) مقابل الإصدار 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط، و 22999 روبية مقابل إصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط، و 24999 روبية للإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط. تشمل خيارات الألوان Prism Gold و Arctic White و Stealth Black.

بالانتقال إلى Redmi Note 13 Pro 5G، يُتوقع أن تتراوح الأسعار من 28999 روبية للإصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط إلى 32999 روبية للإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط. تشمل خيارات الألوان لطراز Pro Arctic White و Coral Purple و Midnight Black. أخيرًا، يُتوقع أن يكون Redmi Note 13 Pro+ 5G بسعر 33999 روبية للإصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط، و 35999 روبية للإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط، و 37999 روبية للإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من ذاكرة القراءة فقط. توفر سلسلة Pro+ خيارات الألوان Fusion White و Fusion Purple و Fusion Black.

المواصفات الفنية للطرازات الهندية يُتوقع أن تكون مماثلة للطراز العالمي الذي تناولناه في تقرير حديث.

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