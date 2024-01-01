ضمن خطة الإعمار السياسي.. الرئيس الإيراني يستقبل نشطاء سياسيين اليوم

أعلنت البرلمانية الإيرانية زهرة الهيان، أن رئيس الجمهورية "أية الله السيد ابراهيم رئيسي، يستقبل اليوم الاثنين، جمعا من النشطاء السياسيين وقيادات الأحزاب في البلاد.

وأوضحت "الهيان" وفق ما نشرته الصحف الإيرانية المحلية، أن الرئيس الإيراني سوف يستمع خلال هذا اللقاء، الى آراء التيارات السياسية المختلفة، وذلك في سياق تحقيق المشاركة القصوى بالانتخابات التشريعية القادمة.

وأكدت البرلمانية الإيرانية في حوار صحفي على ضرورة الاستفادة من طاقات الأحزاب في مرحلة إعادة الإعمار السياسي؛ ذلك ان ازدهار البلاد يعتمد على صناديق الاقتراع.