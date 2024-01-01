عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فلوسها فيها.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

فلوسها فيها.. Apple
فلوسها فيها.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

لقد أثبتت قدرة Apple Watch على إنقاذ الأرواح بشكل جيد من خلال مجموعة من القصص التي تم تداولها على مر السنين. ومع ذلك، لم يمنع هذا المزيد من المستخدمين من مشاركة قصصهم حول هذا المنتج الرائع من Apple. فقد أرسل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي Apple Watch اللذين شاركا قصصهما عن الساعة هذا الأسبوع.

كان كل من مستخدمي Apple Watch قد أرسلا بريدًا إلكترونيًا إلى تيم كوك ليشكروه على Apple Watch وقد تلقى كلا المستخدمين ردًا من الرئيس التنفيذي بعد بضع ساعات.

يعزو Michael Gallegos، وهو مقيم في Wichita بولاية كانساس، بقاءه على قيد الحياة إلى Apple Watch. قال إنه تلقى إشعارًا منخفضًا لمعدل ضربات القلب من Apple Watch. 
وهذا يشير ويحذره من أن معدل ضربات قلبه قد انخفض إلى أقل من 40 نبضة في الدقيقة لأكثر من 10 دقائق. كما اكتشفت الساعة عدم انتظام في ضربات القلب أثناء نوم Gallegos. 
ثم تم مشاركة هذه المعلومات الحيوية مع ابنه نيك عبر إشعارات Apple Health ، ثم نقل الابن والده إلى منشأة صحية حيث حدد الأطباء حالة قلبية لم يتم تشخيصها ، ثم تم تزويد Michael Gallegos بجهاز تنظيم ضربات القلب. قال الأطباء إنه محظوظ جدًا وقد شكر Michael ابنه على حصوله على Apple Watch.

 أرسل الرجل بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Apple، كوك، ليشكره على Apple Watch ويشاركه القصة.

ترتبط قصة Apple Watch الثانية بكريستوفر أوكلي، البالغ من العمر 68 عامًا، من أشفيل بولاية نورث كارولينا. ويعزو الفضل في توفير بيانات القلب التي ساعدت في شرح ما عانى منه لأطبائه إلى Apple Watch. وتم استنتاجه، بعد تحليل بيانات Apple Watch، أن Oakley أصيب بنوبة قلبية خفيفة. وأظهرت Apple Watch أن قلب Oakley كان يتسابق بسرعة 121-151 نبضة طوال الليل تقريبًا. وكانت هذه المعلومات، وفقًا لأوكلي، منقذة للحياة، حيث اضطر إلى إجراء عملية جراحة جانبية مزدوجة طارئة. كما أرسل كريستوفر أوكلي بريدًا إلكترونيًا إلى تيم كوك. وأشار إلى أنه يقدر كل العمل الذي قام به كوك وفريقه لإنشاء منتج ينقذ الأرواح.

تلقى كلا البريدين الإلكترونيين ردًا سريعًا من تيم كوك الذي شكر كلًا من Michael Gallegos و Christopher Oakley على مشاركة قصصهما. 
كما عبر عن سعادته بإنقاذ حياة كل من الرجلين من خلال العلاج الذي تلقوه.

Apple apple watch Wichita Michael Gallegos Christopher Oakley

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

موضوعات متعلقة

أخبارالتكنولوجيا..أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023..أرخص موبايل رائع من شاومي..بسعر 3500 جنيه

أفضل موبايل Vivo في 2023 للفئة المتوسطة..بكاميرا أفضل من سامسونج و Oppo

في فئة الـ 1000 جنيه.. أرخص موبايل Nokia في مصر بكاميرا ممتازة

أفضل مواقع مشاهدة وتحميل مسلسلات تركية بدون اشتراك

أرخص موبايل رائع من شاومي..بسعر 3500 جنيهًا مصريًا

بنصف سعر iPhone.. أفضل موبايل Oppo للشباب في 2023

أرخص موبايل سامسونج بـ كاميرا احترافية

بأقل من 4000 جنيه.. موبايل رائع من شاومي POCO يكتسح الأسواق

ترشيحاتنا

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

تكاليف المعيشة وارتفاع الحرارة.. عرافة بريطانية تتنبأ بخمس تغييرات جذرية خلال 2024

أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

أفعى ونمر وبطة .. أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض| فيديو

التليجراف: أمريكا وبريطانيا تعتزمان إصدار بيان تحذيري غير مسبوق للحوثيين

مستشار الرئيس الفلسطيني: ملف تهجير أبناء قطاع غزة خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ومكياج لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير | شاهد

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتثير ضجة على السوشيال

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ