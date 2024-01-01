فلوسها فيها.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

لقد أثبتت قدرة Apple Watch على إنقاذ الأرواح بشكل جيد من خلال مجموعة من القصص التي تم تداولها على مر السنين. ومع ذلك، لم يمنع هذا المزيد من المستخدمين من مشاركة قصصهم حول هذا المنتج الرائع من Apple. فقد أرسل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي Apple Watch اللذين شاركا قصصهما عن الساعة هذا الأسبوع.

كان كل من مستخدمي Apple Watch قد أرسلا بريدًا إلكترونيًا إلى تيم كوك ليشكروه على Apple Watch وقد تلقى كلا المستخدمين ردًا من الرئيس التنفيذي بعد بضع ساعات.

يعزو Michael Gallegos، وهو مقيم في Wichita بولاية كانساس، بقاءه على قيد الحياة إلى Apple Watch. قال إنه تلقى إشعارًا منخفضًا لمعدل ضربات القلب من Apple Watch.

وهذا يشير ويحذره من أن معدل ضربات قلبه قد انخفض إلى أقل من 40 نبضة في الدقيقة لأكثر من 10 دقائق. كما اكتشفت الساعة عدم انتظام في ضربات القلب أثناء نوم Gallegos.

ثم تم مشاركة هذه المعلومات الحيوية مع ابنه نيك عبر إشعارات Apple Health ، ثم نقل الابن والده إلى منشأة صحية حيث حدد الأطباء حالة قلبية لم يتم تشخيصها ، ثم تم تزويد Michael Gallegos بجهاز تنظيم ضربات القلب. قال الأطباء إنه محظوظ جدًا وقد شكر Michael ابنه على حصوله على Apple Watch.

أرسل الرجل بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Apple، كوك، ليشكره على Apple Watch ويشاركه القصة.

ترتبط قصة Apple Watch الثانية بكريستوفر أوكلي، البالغ من العمر 68 عامًا، من أشفيل بولاية نورث كارولينا. ويعزو الفضل في توفير بيانات القلب التي ساعدت في شرح ما عانى منه لأطبائه إلى Apple Watch. وتم استنتاجه، بعد تحليل بيانات Apple Watch، أن Oakley أصيب بنوبة قلبية خفيفة. وأظهرت Apple Watch أن قلب Oakley كان يتسابق بسرعة 121-151 نبضة طوال الليل تقريبًا. وكانت هذه المعلومات، وفقًا لأوكلي، منقذة للحياة، حيث اضطر إلى إجراء عملية جراحة جانبية مزدوجة طارئة. كما أرسل كريستوفر أوكلي بريدًا إلكترونيًا إلى تيم كوك. وأشار إلى أنه يقدر كل العمل الذي قام به كوك وفريقه لإنشاء منتج ينقذ الأرواح.

تلقى كلا البريدين الإلكترونيين ردًا سريعًا من تيم كوك الذي شكر كلًا من Michael Gallegos و Christopher Oakley على مشاركة قصصهما.

كما عبر عن سعادته بإنقاذ حياة كل من الرجلين من خلال العلاج الذي تلقوه.