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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استنى متشتريش iPhone 15.. تسريبات تكشف عن تصميم iPhone 16

استنى متشتريش iPhone
استنى متشتريش iPhone 15 ..تسريبات تكشف عن تصميم iPhone 16

وفقًا للشائعات، فإن تشكيلة هواتف iPhone من Apple ستشهد تحولًا في الحجم عام 2024، حيث ستحصل طرز iPhone 16 Pro على شاشات أكبر مقارنةً بطرزاتها السابقة.

ووفقًا لمصادر موثوقة، سيحصل iPhone 16 Pro و Pro Max على شاشات بقياس حوالي 6.3 بوصة و 6.9 بوصة على التوالي، وهذا يمثل زيادة ملحوظة عن شاشات 6.1 بوصة و 6.7 بوصة الحالية على iPhone 15 Pro و Pro Max.

تأتي زيادة حجم الشاشة مع أبعاد أكبر قليلاً بشكل عام، ستكون كلا طرازات Pro أطول وأعرض قليلاً من نظيراتها لعام 2023 مع الاحتفاظ بنفس السُمك.

قد يكون لهذا التحول في الحجم عدة آثار، قد يسمح الشكل الأكبر لـ Apple بتضمين بطاريات أكبر لتحسين عمر البطارية، وهو طلب شائع من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمهد مساحة العرض المتزايدة الطريق لتحسينات محتملة في العرض أو ترقيات داخلية أخرى.

ترددت شائعات بأن هذه التغييرات في الحجم مقصورة حاليًا على طرز Pro، ومن المتوقع أن يحتفظ iPhone 16 و 16 Plus بشاشاتهما الحالية التي يبلغ طولها 6.1 بوصة و 6.7 بوصة. ومع ذلك، تشير الشائعات إلى أن Apple قد تقدم شاشات أكبر مقاس 6.27 بوصة و 6.85 بوصة إلى طرز iPhone 17 القياسية في عام 2025. وقد يؤدي هذا أيضًا إلى التحول إلى نسبة عرض أطول 19.6: 9 لجميع أجهزة iPhone.

تذكر أن هذه التفاصيل تستند إلى الشائعات والتسريبات الحالية، لذا تعامل معها بحذر. من المحتمل أن تطلق Apple سلسلة iPhone 16 في سبتمبر، كالمعتاد، لذلك هناك وقت كافٍ للشركة لإجراء تغييرات على الخطة. 
ومع ذلك، يشير هذا التحول في أحجام الشاشات لطرز Pro إلى تطور مثير للاهتمام في استراتيجية iPhone الخاصة بـ Apple.

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