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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تغزو الفضاء.. إطلاق أول قمر صناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


من المقرر أن تبدأ منظمة أبحاث الفضاء الهندية (Isro) العام الجديد بإطلاق القمر الصناعي PSLV-C58 من مركز ساتيش داوان الفضائي في ولاية أندرا براديش اليوم الاثنين (1 يناير).

تمثل هذه المهمة إطلاق أول قمر صناعي هندي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat)، بهدف دراسة استقطاب الأشعة السينية المكثفة المنبعثة من المصادر الكونية، وإجراء دراسات طيفية وزمنية طويلة المدى، وفهم توزيع المجالات المغناطيسية وخصائصها. طبيعة المسرعات في مصادر الأشعة السينية الكونية المجرية.

ستحمل المركبة الفضائية حمولتين علميتين إلى مدار أرضي منخفض.

ستقوم الحمولة الأساسية، POLIX (أداة قياس الاستقطاب في الأشعة السينية)، بقياس درجة وزاوية الاستقطاب في نطاق طاقة الأشعة السينية المتوسط ​​الذي يتراوح بين 8 و30 كيلو فولت من الفوتونات ذات الأصل الفلكي. ستوفر حمولة XSPECT (التحليل الطيفي والتوقيت للأشعة السينية) معلومات طيفية في نطاق طاقة يتراوح بين 0.8 و15 كيلو فولت.

وفي الوقت نفسه، تحمل الوحدة التجريبية المدارية PSLV، Poem أيضًا سلسلة من الأقمار الصناعية التجريبية من العديد من شركات الفضاء الخاصة. والقصيدة هي المرحلة الرابعة من مركبة الإطلاق التي ستستخدم كمنصة مدارية لإجراء التجارب العلمية عبر حمولات غير منفصلة.

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