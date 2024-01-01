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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطلق 90 طائرة مسيرة على أوكرانيا في ليلة رأس السنة

هجمات على كييف
هجمات على كييف

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الاثنين، أن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة هجومية في ليلة رأس السنة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تطبيق المراسلة "تليجرام" إن روسيا أطلقت 90 طائرة بدون طيار هجومية في الساعات التي سبقت يوم رأس السنة الجديدة، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 87 منها.

وفي وقت سابق، اتهمت موسكو أوكرانيا بقصف مدينة دونيتسك، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في حين قال المسؤولون الأوكرانيون إن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم جوي روسي على أوديسا.

بينما قال المسؤولون في منطقة لفيف الغربية في أوكرانيا، التي تقع على الحدود مع بولندا، إن هجوما جويا روسيا في وقت مبكر في يوم رأس السنة الجديدة ألحق أضرارا بمبنى جامعي في مدينة دوبلياني وألحق أضرارا بالنصب التذكاري لقائد جيش المتمردين الأوكراني (UPA) في الأربعينيات من القرن الماضي على مشارف مدينة لفيف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الجوي الروسي استهدف أيضا منطقتي ميكولايف ودنيبرو.

وينكر كلا الجانبين استهداف المدنيين في الحرب التي بدأت بغزو روسيا الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

سلاح الجو الأوكراني روسيا طائرة مسيرة ليلة رأس السنة القوات الجوية الاوكرانية

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