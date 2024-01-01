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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فروا سريعا إلى أماكن مرتفعة.. تنبيه عاجل في اليابان من تسونامي قادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حثت السلطات اليابانية كافة سكان اليابان  على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن، وذلك وسط حالة رعب من كارثة تسونامي كبرى في أعقاب زلزال شديد ضرب البلاد

وبحسب ما نشرته الصحف اليابانية المحلية، فقد ضرب زلزال كبير بلغت قوته الأولية 7.6 درجة شمال وسط اليابان بعد ظهر يوم الاثنين. وبعد فترة وجيزة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية في محافظات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.

وقد تم عرض تحذير من تسونامي على شاشة التلفزيون في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، الاثنين 1 يناير 2024، وأصدرت اليابان تنبيهات من تسونامي يوم الاثنين بعد سلسلة من الزلازل القوية في بحر اليابان.
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا ضرب إيشيكاوا والمقاطعات المجاورة، وبلغت قوة إحداها 7.4 درجة. وذكرت هيئة الإذاعة وقال التلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن أمواجًا يزيد ارتفاعها عن متر واحد ضربت ساحل مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا.

وحذر تلفزيون NHK أيضًا من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار (16.5 قدمًا) وحث الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن. ولم تتوفر على الفور تقارير عن أي خسارة.

وقال أحد مذيعي قناة NHK للمشاهدين: "نحن ندرك أن منزلك، وممتلكاتك كلها ثمينة بالنسبة لك، ولكن حياتك مهمة فوق كل شيء آخر. اركض إلى أعلى أرض ممكنة.

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