الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق عديدة ردا على صواريخ الفصائل الفلسطينية

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف جباليا البلد ردا على صواريخ الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أن القصف العنيف طوال الليل على قطاع غزة لم يتوقف.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه كما يسمع دوي الانفجارات في مناطق رفح الفلسطينية وشرق خان يونس وكان هناك استهدافات عديدة في العديد من المناطق.

وتابعت أن منطقة كرم أبو سالم تعرضت لاستهدافات عديدة مع العلم أن معبر كرم أبو سالم يعمل منذ الأسبوع الماضي لإدخال المساعدات عبره، لافتة إلى أن محيط المعبر يستهدف من قبل المدفعية الإسرائيلية بشكل متواصل.