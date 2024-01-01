التموين: ضم 1150 مخبزا سياحيا بالقاهرة الكبرى للقطاع الرسمي خلال 2023

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال 2023 في تطبيق منظومة القاهرة الكبرى الخاصة بالمخابز السياحية، من حيث توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز الإفرنجية للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق.

بدأت الوزارة تنفيذ المنظومة في محافظات " القاهرة والجيزة والقليوبية " عقب ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق نتيجة اضطرابات الأسواق وتغير سعر الدقيق يوميا ، مما جعل الوزارة تقوم بتوفير الدقيق الفاخر للمخابز بالسعر الحر وصرفه تحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية.

وتراجعت أسعار الخبز السياحي للمستهلك من غير حاملي البطاقات التموينية والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 30% من إجمالي عدد المواطنين ، كما توفر الوزارة الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن.

كما ساهمت المنظومة في دخول أكثر من 1150 مخبز غير مرخص في محافظات " القاهرة والجيزة والقليوبية، الى القطاع الرسمي " ترخيص المخابز ، سداد التأمينات ، الضرائب ، السجل التجارى، وتشغيل عمال " بالإضافة الى سعى العديد من المخابز غير المرخصة في الحصول على التراخيص.





وساهمت المنظومة في توفير الخبز السياحي للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بسعر عادل بعدما كانت تشهد الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الخبز السياحي ،خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونجحت وزارة التموين في توفير الأقماح للمطاحن والدقيق للمخابز ضمن منظومة إلكترونية لضمان عدم التلاعب في التوريد ،حيث تصرف المخابز الدقيق من مستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف مديريات التموين .



واعتمدت وزارة التموين والتجارة في تطبيق منظومة القاهرة الكبرى على تسهيل إجراءات التراخيص للمخابز الإفرنجية والموافقة على ترخيص المخابز بمساحة 52 متر بدلا من 60 متر وارتفاع 3.10 متر للمخبز بدلا من 4 أمتار في إطار الحرص على دخول المخابز ضمن القطاع الرسمي للدولة ، كذلك توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وفق آليات السوق.

بالاضافة الى توفير الاقماح للمطاحن والتي تقوم بدورها ،بإنتاج دقيق استخراج 72% وتسليمة لمستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تتولى المستودعات صرف الدقيق للمخابز مباشرة بالسعر الحر وفق آليات السوق ، مما ترتب عليه سرعة قيام أصحاب المخابز غير المرخصة الى الدخول في القطاع الرسمي والترخيص للحصول على الدقيق من وزارة التموين وفق آليات السوق الحر بعيدا عن كثرة الوسطاء من السماسرة أو التجار والمستوردين .



أبرز ما يميز منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية هو مطالبة المخابز باستمرار تطبيق المنظومة وتوفير الدقيق استخراج 72% بالسعر الحر وفقا للأسعار المقررة من وزارة التموين بعيدا عن اضطرابات الأسواق والسماسرة أو التجار والمستوردين ،الأمر الذى يحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي وإحداث توازن في الأسعار ،وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين خاصة من غير حاملي البطاقات التموينية وسهولة حصولهم على الخبز بسعر عادل وغير مبالغ فيه.

كما ساهمت المنظومة في توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية في الحد من تهريب الدقيق المدعم من المخابز البلدية وإعادة نخلة وطرحه فى السوق السوداء واستخدامه في المخابز الأفرنجية لإنتاج الخبز السياحى بالغش والتدليس ،حيث لأول مرة تطالب المخابز الإفرنجية باستمرار تطبيق منظومة وزارة التموين بعدما كانت تعمل بعيدا عن الوزارة وبدون ترخيص ،حيث نجحت وزارة التموين في جذب المخابز غير المرخصة وتحويلها الى مخابز مرخصة تعمل تحت مظلة الوزارة.