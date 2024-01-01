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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التجديد لـ فتوح.. جمال العدل: أتمنى عودة طارق حامد ومصطفى فتحي

صدى البلد

قال المنتج السينمائي جمال العدل، إن تجربة معتمد جمال تعتبر ناجحة بكل المقاييس، وعمل في ظروف صعبة، واستطاع تحقيق نجاحات، لكنه في نفس الوقت يتمنى التعاقد مع مدرب أجنبي.

وقال العدل، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، إن المرحلة القادمة تتطلب مدرب أجنبي كبير، ويعلم أن مجلس الإدارة يسير بشكل جيد في هذا الأمر.

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وأشار إلى أنه يتمنى عودة الثنائي طارق حامد ومصطفى فتحي للفريق في المرحلة القادمة، خاصة أنهما يعشقان الزمالك وخروجهما من النادي كان خطأ يجب أن يتم تصحيحه.

وشدد العدل، على أن بناء فريق قوي للزمالك سيتم على مراحل ولا يمكن أن يكون في فترة انتقالات وحيدة كما تطلب الجماهير.

دوره في تجديد فتوح 

وتدخل المنتج جمال العدل في تقريب وجهات النظر بين أحمد فتوح ونادي الزمالك، والتي نجح الزمالك علي إثرها في تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

أحمد فتوح القلعة البيضاء برنامج زملكاوى المنتج جمال العدل تقريب وجهات النظر مصطفى فتحي

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