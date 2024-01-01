خلال عام .. الصحة : إنتاج 98,678 من مصل العقرب ..وزيادة التصدير

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ملف تضمن ما تم إنجازه خلال العام الماضي 2023 ، في انتاج الامصال واللقاحات وكان من أبرز ما تم في هذا الملف الهام :-

-إطلاق مشروع الشراكة مع شركة سكوب الإماراتية لتصنيع السرنجات ذاتية التدمير والبدء في - - -إجراءات تأسيس الشركة الجديدة بالتعاون مع الجانب الإماراتي .

-العمل علي خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات محليا من خلال.

-تسجيل منتجات شركة فاكسيرا في دولتي اليمن وليبيا وبدء التصدير لهذه الدول ، وجاري التعاون مع كل من دولتي مالي والسودان لتصدير الأمصال المصنعة محلياً لدي الشركة و البدء في إجراءات تسجيل الشركة في دولة زيمبابوي لبدء تصدير المنتجات المصنعة محلياً.

-توطين صناعة اللقاحات من خلال استغلال خطوط الإنتاج لدي فاكسيرا من خلال الشراكة مع احد الشركات المصرية الخليجية ومع الجانب الصيني مع إنشاء مصنع مجهز طبقاً

لمتطلبات منظمة الصحة العالمية للتصنيع الجيد لإنتاج لقاح بي سي جي أورام.

-البدء في تصدير شحنة أمصال ثعبان وعقرب وكذلك لقاح كلب وتيتانوس وقائي لدولة ليبيا والبدء في إجراءات التصدير شحنة أمصال ثعبان لدولة قبرص بمبلغ 85000 دولار

-نسبة تطور المبيعات عن العام الماضي : اجمالي المبيعات 161 % المبيعات 230 % محلي و 98 %المستورد

- 305 % مجمل الربح للنشاط 516 % صافى الربح بعد ضريبة الدخل

نسبة تطور إنتاج اللقاحات



-إنتاج كمية 98,678 من مصل العقرب بتطور بنسبة 25 %

-إنتاج كمية 8,917 من مصل الثعبان

-إنتاج كمية 25,926 من مصل التيتانوس

-إنتاج كمية 139158 فيال إنسولين بنسبة تطور 100 %

-إنتاج كمية 3168 فيال BCG T بنسبة تطور 190 %

-إنتاج كمية 834 لتر من البلازما الخام.

-إنتاج الحيوانات المعملية لتغطية إحتياجات الرقابة الدوائية وكذلك للبيع الخارجي بشكل منتظم.

-إنتاج 10 جرام من السم النقي للثعبان