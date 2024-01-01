جمال العدل: شيكابالا ظلم في المنتخب وورثنا حب الزمالك من والدنا

قال المنتج السينمائي جمال العدل، أن شيكابالا ظلم طوال تاريخه مع المنتخب، حتى حينما كان الأفضل في مصر بلا منازع لم يكن ينضم للمنتخب.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن شيكابالا كان يستحق الإنضمام للمنتخب في كأس الأمم القادمة، خاصة أنه يقدم موسم استثنائي مع الفريق.



وأشار إلى أنه وشقيقيه سامي ومدحت ورثوا حب الزمالك من والدهم، الذي كان يعتبر كبير مشجعي الزمالك وكان صديق شخصي لمحمد لطيف وحمادة إمام.

وشدد على أن عائلة العدل لا تتأخر عن خدمة الزمالك وساهموا مع النادي في الكثير من الأحداث سواء مع ممدوح عباس وصفقة عمرو زكي، أو حتى بعد قدوم مرتضى منصور وحاليًا مع حسين لبيب لأنها عائلة عاشقة للزمالك وتدعم أي مجلس إدارة يقود النادي من أجل صالح الكيان.