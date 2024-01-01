‎ تعرف على أبرز إصدارات المركز القومي للترجمة خلال 2023

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خلال عام 2023، عددًا كبيرًا من العناوين المميزة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا وتصدر بعضها الأكثر مبيعًا خلال العام، ومن بين هذه الإصدارات:

الطبعة العربية من كتاب “فرقة العمال المصرية|” من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي والتي تصدرت مبيعات شهري أكتوبر ونوفمبر، و للراحل شيخ المترجمين محمد عناني صدر كل من: المباحث العلمية البينية، ومدارات المجاز في الخطاب، ومن الموسوعة المهمة "انتصار أكتوبر في الوثائق السرية الإسرائيلية" صدر الجزء الثالث من المجلد الرابع.

‎كما صدر أيضا خلال العام الأعمال الفائزة في مسابقة شباب الجامعات والتي أقيمت تحت شعار "ترجم ...ابدع"، وجاءت العناوين كالتالي: "علم اللغة البيئئي: اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها" بترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الاّداب والألسن و البنات والتربية بعين شمس، والعمل الثاني هو "كتاب المعرفة المستدامة: نظرية في الدراسة البينية"، بترجمة فريق اللغة الإنجليزية بكلية الاّداب جامعة بورسعيد، و رواية "القرية" بترجمة فريق قسم اللغة الأردية بكليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

‎و بمناسبة يوم اللغة الروسية والذي احتفل به المركز على مدار أسبوع كامل وبترجمة أنور إبراهيم، قدم المركز النسخة العربية من "سنوات القرب من دستوفيسكي"، وعن الروسية أيضاً صدرت النسخة العربية من "رواية مدرسة الحمقى" من تأليف الأديب الروسي الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.

‎وبترجمة سحر توفيق صدر كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف المؤرخ الأمريكي الشهير بيتر جران، والذي تم توقيع نسخته العربية في مايو الماضي، وبترجمة سحر توفيق أيضًا صدرت الطبعات العربية لكل من: "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، و"الزواج و الحداثة".

‎وفي هذا العام أيضُا صدرت عن المركز القومي للترجمة سلسلة أصحاب الهمم والتي تتناول الموضوعات الخاصة بأصحاب الهمم حيث تسلط الضوء على مواضيع متنوعة كالتوحد و التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد صدر منها حتى الآن 3 عناوين وهو: كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة، المتفرد و تعليم الموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما صدرت أيضا الطبعة العربية من رواية الكتاب البري بترجمة رحاب وهدان الفائزة في مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي في دورتها الأولى والتي قدمها المركز بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، وفي الديانات صدر هذا العام: تفسير سفر التسابيح، تأليف الأسفار الستة، وسفر دانيال، بطاركة الكنيسة في العصر الإسلامي، ومقدمة في الأناجيل الثلاثة .

‎ومن تأليف جين المقدسي شقيقة المفكر الكبير إدوارد سعيد ومن ترجمة هالة كمال صدر العمل المهم "جدتي وأمي وأنا"، ‎كما تم إعادة طبع موسوعة علم الاجتماع في ثلاثة أجزاء، ‎وأصدر المركز الكتاب الأخير المترجم للمفكر الراحل السيد أمام بعنوان "براءة جذرية.

‎ومن المسرحيات و بترجمة منيرة كروان صدر عددا كبيرا من الأعمال نذكر منها :أندريا،الفرس، الضارعات"، و" سبعة ضد طيبة"، وعن الأدب السواحيلي صدرت رواية يوم سعيد و التي يتم تصنيفها على أنها أهم مؤلفات الأديب الكيني كين واليبورا والذي يعتبر من واحداً من أشهر كُتاب الأدب السواحيلي.