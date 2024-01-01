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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتقليل عبء أي تحديات مالية.. سلطنة عمان تقر موازنة 2024

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أقرت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، موازنة عام 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وتتوقع عجزاً في ميزانية العام قدره 640 مليون ريال أو نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقعت السلطنة في الموازنة أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.65 مليار ريال في العام 2024، بزيادة 2.6 في المئة عن تقديرات عام 2023، وتسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5 في المئة عن تقديرات 2023.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قال وزير المالية إن ميزانية 2024م تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.

وأضاف أن تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحدّيات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024م وضمان تلبية الاحتياجات التمويليّة في حال انخفاض أسعار النفط.

التنمية الاقتصادية الناتج المحلي الاجمالي المحلي الإجمالي تحسين بيئة الأعمال سعر النفط عمان

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