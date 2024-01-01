عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة لطيفة بعد صراع مع المرض

لطيفة
لطيفة

توفيت منذ قليل والدة الفنانة التونسية لطيفة بعد صراع من المرض واحتجازها فى المستشفى الأيام القليلة الماضية .

لطيفة تطلب الدعاء

وكانت المطربة لطيفة، طلبت الدعاء لوالدتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على إنستجرام، “ربنا يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياه والحياه بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة”.

جوائز دير جيست 2023

أقيم حفل توزيع جوائز حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، في نسخته الـ 20، أمس بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، وأعلنت الجهة المنظمة عن فوز النجمة لطيفة بجائزة الريادة.

وكان من المفترض أن تحضر النجمة لطيفة حفل توزيع الجوائز، إلا أنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرور والدتها بظرف صحي مفاجئ، احتجزت على إثره بأحد المستشفيات.

وفضلت لطيفة البقاء بجانب والدتها، ومرافقتها في ظروفها الصحية الحالية، واعتذرت عن عدم حضور الحفل، والذي قام منظموه بإرسال الجائزة إليها؛ تقديرا لها على نجاحاتها خلال عام 2023، من خلال عدد من الأغاني المميزة التي لاقت نجاحا كبيرا، وحصدت أرقاما قياسية ونسب مشاهدة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.

ونشرت لطيفة عبر صفحاتها الرسمية الموثقة، على منصات التواصل الاجتماعي، عدة رسائل إلى جمهورها تطالبهم فيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وتفاعل الجمهور معها بكثافة، داعين الله بالشفاء العاجل لوالدتها، والتي تربطها بها علاقة خاصة جدا تحدثت عنها من قبل في العديد من اللقاءات والمناسبات.

الجدير بالذكر، أن لطيفة طرحت أغاني ألبومها الأخير "لطيفة 2023"، منذ عدة أشهر، وتوقفت فور بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية وأهالي غزة المنكوبين.

لطيفة والدة لطيفة أحدث أعمال لطيفة وفاة والدة لطيفة أخبار الفنانة لطيفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ترشيحاتنا

أزمات 2023 تلاحق العالم في 2024 وتحصد آلاف الأرواح.. 3 حروب كبرى أبرزها

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في أول أيام العام الجديد.. تظاهرات بالآلاف بتركيا دعمًا للشعب الفلسطيني| فيديو

انضمام مصر والدول العربية زاد هيبة المجموعة.. بوتين يكشف خطط روسيا خلال رئاستها بريكس

بشائر الخير 2024.. حافز تميز علمى للموظف بنسبة7% في قانون الخدمة المدنية

مسؤول إسرائيلي : الجيش يتجه للمرحلة الثالثة من الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

ياسمين وافى تحتفل بحفل زفافها على شادى عبد السلام .. صور

من غير بيض.. أسرار الطعمية المقرمشة زي المحلات

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ