وفاة والدة لطيفة بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل والدة الفنانة التونسية لطيفة بعد صراع من المرض واحتجازها فى المستشفى الأيام القليلة الماضية .

لطيفة تطلب الدعاء

وكانت المطربة لطيفة، طلبت الدعاء لوالدتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على إنستجرام، “ربنا يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياه والحياه بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة”.

جوائز دير جيست 2023

أقيم حفل توزيع جوائز حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، في نسخته الـ 20، أمس بأحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، وأعلنت الجهة المنظمة عن فوز النجمة لطيفة بجائزة الريادة.

وكان من المفترض أن تحضر النجمة لطيفة حفل توزيع الجوائز، إلا أنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرور والدتها بظرف صحي مفاجئ، احتجزت على إثره بأحد المستشفيات.

وفضلت لطيفة البقاء بجانب والدتها، ومرافقتها في ظروفها الصحية الحالية، واعتذرت عن عدم حضور الحفل، والذي قام منظموه بإرسال الجائزة إليها؛ تقديرا لها على نجاحاتها خلال عام 2023، من خلال عدد من الأغاني المميزة التي لاقت نجاحا كبيرا، وحصدت أرقاما قياسية ونسب مشاهدة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.

ونشرت لطيفة عبر صفحاتها الرسمية الموثقة، على منصات التواصل الاجتماعي، عدة رسائل إلى جمهورها تطالبهم فيها بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وتفاعل الجمهور معها بكثافة، داعين الله بالشفاء العاجل لوالدتها، والتي تربطها بها علاقة خاصة جدا تحدثت عنها من قبل في العديد من اللقاءات والمناسبات.

الجدير بالذكر، أن لطيفة طرحت أغاني ألبومها الأخير "لطيفة 2023"، منذ عدة أشهر، وتوقفت فور بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية وأهالي غزة المنكوبين.