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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكافحة العدوى تحذر من انتشار متحور كورونا وعلى هذه الفئة الالتزام بالتعليمات

كورونا
كورونا

شهد قطاع المستشفيات الجامعية خلال عام 2023  تطورا هائلا من حيث توفير كافية الامكانيات اللازمة للاستعداد لاى طوارئ تحدث في البلاد ومع بدء انتشار متحور كورونا الجديد أكد عدد من مسؤولي المستشفيات الجامعية استعدادهم لاى تطورات بهذا الشأن.

وأكدت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري، مؤكدا أن المتحور الجديد ليس مقلق ولكنه سريع الانتشار وخطر ع كبار السن والمرضي بالامراض المزمنة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لصدي البلد أنه يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة منعًا لنقل العدوى إذا كان الشخص حاملًا لها، وبخاصة أن مصابي الأمراض المزمنة مناعتهم ضعيفة قد يتعرضون لأخطار صحية، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد تقلبات في المناخ وذلك مع بدء فصل الشتاء.  

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الشأن و تسعي لتحقيق رعاية صحية جيدة لجميع المصريين في جميع المستشفيات ،لافتا ان مستشفيات عين شمس اقامت مستشفي ميداني منذ بداية كورونا .

وشددت سامية عبده على أن تطعيم كورونا لن يقلل من تطبيق الإجراءات الاحترازية، خصوصا وأن الحاصلين عليه قد يصابوا بالمرض مرة ثانية ولكن باعراض أقل ، لكن الإصابات تكون خفيفة مثل دور البرد وأقل من 5.% يحتاجون إلى دخول المستشفى بعد الحصول على اللقاح.
 

وطالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.

وأكدت أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.
 

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