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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: عضوية مصر في البريكس تعكس أهميتها كدولة ذات دور محوري إقليميا وعالميا

بريكس
بريكس

ثمنت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، تصريحات مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس بشأن انضمام مصر لمجموعة بريكس بداية من أمس 1 يناير 2024، مؤكدة أن ذلك يعكس أهمية مصر كدولة لها دورا محوريا إقليميا وعالميا وأن ذلك سيحقق مكاسب إقتصادية متعددة  للبلاد.

و أكدت "نبيه" في تصريحات لـ “ صدى البلد ”  أن تجمع البريكس يستهدف بشكل أساسي كسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، لافتة أن انضمام مصر لهذه المجموعة خلال هذا العام بمثابة دفعة قوية وطوق نجاة للإقتصاد الوطني.

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جدير بالذكر أن مبعوث دولة جنوب إفريقيا لمجموعة بريكس، قال إن دول مصر السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا ستنضم إلى مجموعة بريكس اعتبارًا من أمس 1 يناير 2024.

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، أن الأعضاء الجدد قد أرسلوا مسئولين لحضور اجتماع الشيربا القادم في موسكو بتاريخ 30 يناير.

ونوه بأن إرسال هذه الدول مسئولين على مستوى رفيع لحضور اجتماع الشيربا في جنوب إفريقيا في شهر ديسمبر الماضي دليل واضح على قبول الدعوة للانضمام إلى المجموعة.

وكانت مجموعة بريكس قد وافقت في أغسطس الماضي على انضمام السعودية للمجموعة بالإضافة إلى دول أخرى.

وتأسست مجموعة بريكس في عام 2009 بمشاركة كلّ من الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010.

شيماء محمود نبيه مجلس النواب بريكس مبعوث دولة جنوب إفريقيا مصر جنوب افريقيا

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