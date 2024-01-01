محافظ القاهرة: نتصدى بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال اليوم الاثنين أنه سيتم التصدى بقوة لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والإستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهي السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفي إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية.

واستمع المحافظ - خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع - إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، العدس، الألبان، الجبن الأبيض، المكرونة، السكر، زيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

وشدد المحافظ على استمرار المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.. موجها باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

رافق المحافظ - في جولته - إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.