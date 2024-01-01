بيان عاجل من الكنيست الإسرائيلي بشأن تأجيل الانتخابات المحلية

وافقت لجنة الشؤون الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تأجيل الانتخابات البلدية إلى 27 فبراير المقبل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكر بيان صادر عن الكنيست أنه من بين اللجنة، صوت 13 عضوا لصالح التأخير، وامتنع عضو عن التصويت، كما صوت اخر ضده.

ويأتي التصويت بعد يوم واحد من تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على تأجيل الانتخابات وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، والتي تمثل تحديات للمرشحين والناخبين على حد سواء.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال قررت تأجيل الانتخابات المحلية حتى 27 فبراير.

وأضاف بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أن الانتخابات، التي من المقرر إجراؤها حاليا في أواخر يناير، يجب تأجيلها لأن حوالي 700 مرشح يخدمون حاليا في الخدمة الاحتياطية لجيش الدفاع الإسرائيلي.