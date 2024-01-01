إطلالة بداية السنة الجديدة.. هلا السعيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة هلا السعيد أنظار جمهورها فى أحدث إطلالة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هلا السعيد بإطلالة رياضية جريئة، وهى تؤدى تدريبات شاقة من الجيم مما نال إعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصورة قائله:" اليوم الأول من السنه".

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فىالعمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.