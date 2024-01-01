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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليلة رأس السنة.. القبض على 283 شخصًا للقيادة تحت تأثير الكحول بالهند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

قال مسؤول هندي اليوم الاثنين إن شرطة مومباي بالهند سجلت قضايا ضد 283 شخصًا لقيادتهم سيارات تحت تأثير الكحول خلال احتفالات العام الجديد.

وأضاف بحسب ما نشرته الصحف المحلية الهندية، أن فرع المرور بالشرطة نظم حملة ضد القيادة تحت تأثير الكحول على مدار 12 ساعة انتهت عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، انتشرت خلالها عناصر أمنية في مختلف المواقع المهمة بالمدينة.

وقال المسؤول إنه خلال الحملة، ألقت الشرطة القبض على 283 شخصا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وأشار إلى أنه تم تسجيل قضايا ضد هؤلاء الأشخاص لمخالفة القواعد المرورية، كما تم فرض غرامات عليهم.

وتجمع الآلاف من سكان مومبايكار عند بوابة الهند ومارين درايف وجيرجاوم تشوباتي وأماكن أخرى ليلة الأحد للاحتفال بالعام الجديد وسط ترتيبات أمنية مشددة. اختار الكثيرون زيارة الأماكن الدينية، بما في ذلك المعابد والكنائس الشهيرة سيدهيفيناياك ومومباديفي.

كما تم تنظيم اللقاءات في مختلف الجمعيات السكنية بالمدينة وعلى شرفات المباني.

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