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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات إرشادية للعاملين بالمنطقة الصناعية بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات بالمنيا

لقاءات إرشادية للعاملين
لقاءات إرشادية للعاملين بالمنطقة الصناعية

نظمت إدارة الشباب والطلاب بالمنيا، سلسلة لقاءات إرشادية لتوعية العاملين بالمنطقة الصناعية (شرق النيل) بخطورة الادمان والمخدرات وتعريفهم بآلية تلقى العلاج بالمجان على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ لقاءات لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات والتعريف بطرق العلاج المجاني التى توفرها الدولة في سرية تامة لمن وقع في دائرة الإدمان.

 

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من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أن اللقاءات شملت زيارة 15 مصنعا كثيف العمالة يضم أكثر من 3 آلاف عامل ، حيث تم توزيع مطبوعات على العمال حول قضية الإدمان وتعاطى المخدرات وتلقى استفساراتهم المختلفة والرد على بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بقضية المخدرات، والتعريف بمجهودات الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان والمخدرات عن طريق توفير العلاج بالمجان وفى سرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وأضافت أنه تم عقد لقاءات مع مسئولي المصانع لتوضيح آليات الكشف المبكر عن التعاطي للعمال وكيفية التعامل مع الحالات المرضية حال ظهورها وكذلك بحث سبل تكثيف لقاءات التوعية بالمصانع للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان محافظة المنيا مجهودات الدولة تلقي العلاج تعاطي المخدرات المنطقة الصناعية شرق النيل الخط الساخن الإدمان والمخدرات

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