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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للشهر التاسع.. المواجهات مستمرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "للشهر التاسع.. مواجهات بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني".

وقال التقرير: "المواجهات في السودان ليست فقط الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، ولكن أيضا في التصريحات الصادرة عن كل من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان من جانب، وحميدتي قائد الميليشيا من جانب آخر".

البرهان أكد في خطابه في الذكرى الـ68 على الاستقلال أن الانتصار على المليشيا بات قريبا، وأكد أن الطريق لوقف الحرب لن يكون إلا بخروج هذه المليشيا من المواقع والمدن التي تسيطر عليها،

الدول الأعضاء بالهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا أكدت أنه لا سبيل لوقف الحرب في السودان إلا بلقاء مباشر بين البرهان وحميدتي، وهو الأمر الذي أعلنت جيبوتي تعذر حدوثه.
 

ميليشيا الدعم السريع الجيش السوداني الدعم السريع السودان الميليشيا

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