المستشفيات الجامعية جاهزة لمواجهة تطورات متحور كورونا الجديد

شهد قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعات خلال عام 2023 تطورا هائلا من حيث توفير كافية الامكانيات اللازمة للاستعداد لاى طوارئ تحدث في البلاد ومع بدء انتشار متحور كورونا الجديد أكد عدد من مسؤولي المستشفيات الجامعية استعدادهم لأى تطورات بهذا الشأن.



وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه عند تغير الفصول المناخية لا يستطيع الجهاز التنفسي لجسم الإنسان التأقلم مع درجات الحرارة وبالتالي تحدث إصابات البرد والزكام وهي أحد إصابات الفيروسات التنفسية.

وأوضح، خلال تصريحاته لصدي البلد أن الكثير من الأحيان يكون هناك صعوبة في التفرقة بين الإصابة بكورونا والفيروسات الأخرى المعدية الا بعد الاطلاع علي نتائج التحاليل.



وشدد ، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، منوها أن الفيروس المخلوي موجود بشكل كبير عند الأطفال لاختلاطهم في أكثر من مكان منها أتوبيسات المدرسة والفصول الدراسية وبالتالي يمكن للطفل نقل العدوى للأب والأم والعديد من أفراد الأسرة.



وتابع أستاذ المناعة أن مستشفيات جامعة بني سويف مستعدة لاي تطورات تحدث في متحور فيروس كورونا الجديد،مؤكدا انه لا يوجد داعي للقلق ، أقل خطورة من الفترات الماضية لكورونا.