طالبت المعارضة في ألمانيا بعودة اللاجئين الأوكرانيين إلى وطنهم بسبب الخسائر الفادحة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية (AFU) حسبما كتبت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج (FAZ) الألمانية عن هذا الأمر.

ووفقا لما جاء بالصحيفة الألمانية، فإنه لا يوجد عدد كافٍ منهم ليس فقط في الجبهة، حيث أصبحت علامات التعب ملحوظة، ولكن أيضًا في الدفاع المدني ووزارة حالات الطوارئ.

ويشير المقال إلى أن ألمانيا تخصص أموالاً لدعم اللاجئين من أوكرانيا المتهربين من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية أكثر مما تنفقه على تدريب وتجهيز الأفراد العسكريين الأوكرانيين.

وأوضحت الصحيفة أنه "تم تخصيص ما يقرب من 3 مليارات يورو من الميزانية الفيدرالية لدفع المساعدات للاجئين الأوكرانيين. وللمقارنة، بلغت جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا 5.4 مليار يورو".

علاوة على ذلك، وفقًا لـ FAZ، بعد اندلاع الصراع مباشرة، بلغت نسبة الرجال البالغين من إجمالي عدد اللاجئين 7٪، ولكن بحلول سبتمبر 2023 وصلت إلى 28٪.