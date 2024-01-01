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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المقترح المصري لإنهاء الحرب في غزة هدفه الأول حقن الدماء الفلسطينية

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أن المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في غزة تأتي في إطار أهمية القضية الفلسطينية للقيادة السياسية والحرص على التحرك الفاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.

مشيرا فى بيان صحفى له إلى أن  الدولة المصرية تتبنى وضع الحلول والمقترحات لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الهجوم الاسرائيلى على غزة، والذي يصور أبشع أنواع الحروب، مشيرًا أن المقترح المصري يهدف إلى حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وأوضح النائب أحمد إدريس أن المقترح المصري تمت صياغته بعد استماع مصر لوجهات النظر من كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، موضحًا أن المقترح  يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة ببعضها، وتنتهي إلى  وقف إطلاق النار.

والمبادرة تهدف الى حماية الفلسطينيين ووقف العدوان كأولوية وإدخال المساعدات الى قطاع غزة وذلك من خلال الدور الفعال الذى تقوم به الدولة المصرية والتى تلعب دورًا محوريًا وفاعلًا في القضية الفلسطينية لإنهاء الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وبدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

غزة القضية الفلسطينية النائب أحمد إدريس الهجوم الإسرائيلي وقف إطلاق النار

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