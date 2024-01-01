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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

الزمالك
الزمالك

حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، أسماء اللاعبين المسموح برحيلهم في انتقالات يناير، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تتسلم إدارة النادي ولجنة الكرة، التقرير الذى سيقدمه معتمد جمال، لدراسته جيدًا قبل البت فى مصير اللاعبين الراحلين والبحث عن بدلائهم فى المرحلة المقبلة.

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كما يسعى مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية، إلى إنهاء أزمة إيقاف القيد والسماح للنادى بضم صفقات جديدة.

أسماء الراحلين عن الزمالك

يضع معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك خلال الساعات المقبلة اللمسات الأخيرة لحسم ملف المستبعدين من صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب التقارير المتداولة، هناك ما بين 5 إلى 7 لاعبين في طريقهم للرحيل عن تشكيلة الأبيض مثل عبدالله جمعة وحاتم سكر ثنائي الجبهة اليسري ومحمد أشرف روقة وعمرو السيسي محوري الارتكاز وسامسون أكينيولا وناصر منسي رأسي الحربة وإبراهيما نداي الجناح الأيسر في ظل الاتجاه لضم العديد من الصفقات.

ومن المقرر، أن يعقد معتمد جمال اجتماعا مع إدارة الزمالك لعرض تصوراته بشأن قائمة الراحلين تمهيدا لاعتمادها والبدء في التفاوض مع اللاعبين بشكل مكثف للرحيل إلى أندية آخرى في الشتاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، للمشاركة في بطولتين وديتين أثناء معسكر الفريق الذي يقام في الإمارات يناير المقبل. 

ما مصير سامسون أكينولا؟

في سياق متصل، تلقى البنيني سامسون أكينولا لاعب الزمالك، أكثر من عرض للرحيل عن الفريق الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، أبرزها العرض المقدم من نادي الزوراء العراقي.

وكانت تقارير صحفية عراقية، قد أشارت إلى أن نادي الزوراء العراقي، دخل في مفاوضات مع الزمالك لضم سامسون أكينيولا في الميركاتو الشتوي المقبل. 

هذا بالإضافة إلى 3 عروض رسمية في الوقت الحالي، لكن لم يصل الأمر إلى مسئولي الزمالك حتى الآن، فجميع المفاوضات متروكة لوكيل أعمال سامسون.

وطلب اللاعب من وكيله، في حال وجود عرض جاد بمقابل مادي جيد، أن يعرضه على مسئولي الزمالك، من أجل مناقشته.

وينتهي تعاقد سامسون أكينولا مع الزمالك بنهاية موسم 2025، وانضم اللاعب للقلعة البيضاء في نهاية موسم 2022، حيث شارك مع الفريق في 19 مباراة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.

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