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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدميرنا مستحيل.. بوتين يتهم الغرب بالتخطيط لتقسيم روسيا إلى 5 أجزاء

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب بدأ يغير خطابه والبحث عن كيفية إنهاء الصراع، لافتًا إلى أن موسكو تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا، لكن بشروطها الخاصة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مستشفى فيشنفسكي العسكري، حيث تحدث مع العسكريين الذين شاركوا في العملية العسكرية على أوكرانيا، حسبما أفادت “روسيا اليوم”.

بوتين يتحدث عن هجوم أوكراني

وفي حديثه مع العسكريين، تطرق بوتين إلى الهجوم الذي شنته أوكرانيا على مدينة بيلجورود، مشيرًا إلى أنه كان هجومًا يستهدف السكان المدنيين، وستكثف روسيا ضرباتها العسكرية عقب هذا القصف.

ولفت إلى أن البعض في الغرب يكتب علانية أنهم يريدون تقسيم روسيا إلى خمسة أجزاء، مؤكدًا أنه تم رعاية نظام كييف لفترة طويلة من أجل تأجيج النزاع وتفتيت موسكو.

وأكد بوتين أنه منذ زمن بعيد، يحاول الغرب محاسبة روسيا، لكنها ستحاسبه بصورة أسرع، مستطردًا أن الغرب لا يساعد العدو فحسب، بل هو في حد ذاته عدو لروسيا الاتحادية.

أوكرانيا ليست عدوًا لـ روسيا

وتابع الرئيس الروسي قوله إن أوكرانيا نفسها ليست عدوا لروسيا، وإنما عدوها هم أولئك في الغرب الذين يريدون هزيمة روسيا الاتحادية.

وأضاف “لقد ظل الغرب يرعى نظام كييف منذ فترة طويلة من أجل خلق النزاع الحالي وحل مشكلته بأيدي الأوكرانيين”، مؤكدًا أن تدمير روسيا مستحيل، وإدراك هذه الحقيقة من قبل الغرب آت لا محالة.

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تدميرنا مستحيل.. بوتين يتهم الغرب بالتخطيط لتقسيم روسيا إلى 5 أجزاء


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