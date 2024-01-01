رئيس غرفة جنوب سيناء يستقبل سفير السنغال لبحث تبادل الخبرات والاستشارات

استقبل محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، السفير كيموكو دياكيتي سفير السنغال في مصر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة سبل التعاون مع الدول الصديقة، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وفرص تنمية العلاقات التجارية والصناعية.

في بداية اللقاء، رحب محمد وحيد رئيس الغرفة، بالسفير السنغالي بالقاهرة، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في ظل توطيد وقوة العلاقات بين مصر والسنغال، والسياسة التي يتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر بإعادة العلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة، وأن تكون القارة الأفريقية قوة لا يستهان بها على المستوى العالمي.

وأضاف وحيد، أن هذه الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستشارات بين الغرفة التجارية بجنوب سيناء وسفارة السنغال لتعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي في محاولة لتنمية الاستثمار تنمية حقيقية على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وذلك بهدف تعزيز وتأصيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقدم وحيد نبذة مختصرة عن دور الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء، مؤكدا علي أهمية تبادل الزيارات بين الغرفة والسفارة بهدف تقوية وتعزيز العلاقات وامتداد التعاون المشترك بينهما.

من جانبه وجه سفير جمهورية السنغال بالقاهرة كل الشكر والتقدير علي حسن الاستقبال والترحيب، مؤكدا أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى توثيق أواصر الترابط والتعاون بين جمهورية السنغال وجمهورية مصر العربية.

فيما استعرض محمد وحيد، الأنشطة التي تضمها الغرفة التجارية بجنوب سيناء، مشيرا إلى أنها تضم كافة القطاعات التجارية من خلال الشعب المنتسبة لها.

كما أكد، علي أن هذه الزيارة تهدف إلى تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بالمحافظة وخدمة القطاع التجاري والصناعي والخدمي عن طريق تبادل الخبرات والاستشارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء وجمهورية السنغال.

وأوضح أن هذا التعاون يأتى في إطار تدعيم مسيرة القطاع التجاري والاقتصادي بين البلدين لدعم الأسواق والمستثمرين والأسواق الناشئة والمتناهية الصغر، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، اهدي محمد وحيد، درع الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء للسفير كيموكو دياكيتي، سفير جمهورية السنغال لدى جمهورية مصر العربية.

وعقب انتهاء الزيارة تقدم سفير جمهورية السنغال بالقاهرة بالشكر والتقدير لرئيس الغرفه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء.

وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق العلاقات الطيبة بين الغرفة التجارية المصرية بجنوب سيناء وجمهورية السنغال.