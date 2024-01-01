الأربعاء.. نقابة الصحفيين تستضيف وزير الثقافة الفلسطيني العائد من غزة

تنظم نقابة الصحفيين المصريين للقاء صحفيا مع الدكتور عاطف أبو سيف الكاتب والروائى، وزير الثقافة الفلسطيني بعد عودته من غزة، للحديث عما عاشه خلال 83 يومًا من العدوان.

يقام اللقاء فى تمام الساعة الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 3 يناير، ويتحدث د. عاطف أبو سيف فى اللقاء عن الأوضاع الميدانية فى غزة، خاصة أنه أمضى كل فترة العدوان الصهيوني أكثر من 83 يومًا في القطاع، وتنقل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستشهد خلالها عدد كبير من أفراد أسرته.

يدير اللقاء خالد البلشى نقيب الصحفيين، ويشارك فيه ناجى الناجي المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية.



