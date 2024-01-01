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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رئيس البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال …مد التسجيل على رابط الاستمارة الإلكترونية لطلاب الأول والثاني الثانوي لـ4 يناير

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال

نفي الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الأنباء المتداولة  بشأن إصدار المعهد بيانات تؤكد حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل .

وأكد  الدكتور “القاضى” عبر تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن المعهد لم يقم بإصدار أي بيانات تفيد بوقوع زلزال حدث في مصر اليوم.

وكيل التعليم بالغربية يستقبل وحدة التواصل ودعم المعلمين للتهنئة بالعام الجديد

استقبل  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم مدير وأعضاء وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وذلك لتهنئته بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤م .

مد التسجيل على رابط الاستمارة الإلكترونية لطلاب الأول والثاني الثانوي لـ4 يناير

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد مهلة التسجيل على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم حتى الخميس 4 يناير 2024

بسبب زلزال اليابان.. رسالة مهمة من البحوث الفلكية بمصر
سيطرت حالة من القلق على عدد كبير من المصريين فور علمهم ومشاهدتهم فيديوهات زلزال اليابان القوي الذي حدث اليوم، وبحسب ما نشرته الصحف اليابانية المحلية، فقد ضرب زلزال كبير بلغت قوته الأولية 7.6 درجة شمال وسط اليابان بعد ظهر يوم الاثنين، وبعد فترة وجيزة، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من حدوث تسونامي على طول المناطق الساحلية في محافظات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما

وزير التربية والتعليم يستهل العام الجديد بتفقد مبنى الوزارة لمتابعة سير العمل وتقديم التهنئة للعاملين

استهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، العام الميلادي الجديد بإجراء جولة تفقدية لمبنى الوزارة لمتابعة سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة والوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة وتقديم التهنئة بمناسبة العام الجديد.

 

رضا حجازي: القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التي تؤثر على التعليم

 

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والتي يمثلها الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الجمعية، بشأن نشر الوعي الصحي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن والتدريب على مهارات التفكير العلمي والإبداعي الناقد.

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