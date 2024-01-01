الصين تحقق فائضا في الحساب الجاري خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023

وصل فائض الحساب الجاري للصين إلى 209 مليارات دولار أمريكي، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن البيانات أظهرت أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 1.6 في المائة خلال هذه الفترة، حيث بقيت ضمن نطاق معقول.



وكشفت الهيئة، أن صافي تدفق الاستثمار المباشر كان 15.5 مليار دولار أمريكي.



وفي هذا السياق، قالت وانغ تشون يينغ، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين ستواصل جذب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، استنادا إلى سوقها الضخمة والنظام الصناعي المتكامل والانفتاح المؤسسي رفيع المستوى.