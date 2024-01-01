إزالة التعديات ورفع الإشغالات من مدينتي أسوان ونصر النوبة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية فى المهد لعدد 2 مبنى بدون ترخيص بمساحة 100 م2 بنطاق قروى أبو الريش وذلك بحضور ومشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين ، وأيضاً ناصر بصرى القائم بأعمال رئيس القرية ، وفى نفس السياق تم إزالة حالتى تعدى فى المهد بمساحة 150 م2 بمناطق خور أبو سبيرة والأعقاب ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، وتم كذلك إزالة مخالفة لتركيب 2 أبواب حديدية تمهيداً لقيام المتعدى بإقامة محلات مخالفة ، وكذلك إيقاف حالات مبانى بدون ترخيص بمناطق أطلس والمطار بنطاق حى غرب .

يأتي ذلك في ظل إستكمال الوحدات المحلية جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، مع التعامل السريع لأى شكاوى أو مطالب جماهيرية وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وقامت الوحدة المحلية بالتفاعل المباشر مع شكوى أحد المواطنين بقرية رقم 5 بلوك 170 بقروى وادى كركر حيث تم إصلاح الكسر فى خط المياه وذلك بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وتم أيضاً قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة إستهدفت رفع لحالات الإشغال بنطاق حى غرب بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة من سحر مصطفى رئيس الحى ، وبمعاونة من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة حالتى تعدى بمساحة 325 م2 وذلك داخل المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .