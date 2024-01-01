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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات ورفع الإشغالات من مدينتي أسوان ونصر النوبة

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية فى المهد لعدد 2 مبنى بدون ترخيص بمساحة 100 م2 بنطاق قروى أبو الريش وذلك بحضور ومشاركة لنواب رئيس المدينة محمود بهاء ومحمد حسين ، وأيضاً ناصر بصرى القائم بأعمال رئيس القرية ، وفى نفس السياق تم إزالة حالتى تعدى فى المهد بمساحة 150 م2 بمناطق خور أبو سبيرة والأعقاب ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، وتم كذلك إزالة مخالفة لتركيب 2 أبواب حديدية تمهيداً لقيام المتعدى بإقامة محلات مخالفة ، وكذلك إيقاف حالات مبانى بدون ترخيص بمناطق أطلس والمطار بنطاق حى غرب .

يأتي ذلك في ظل إستكمال الوحدات المحلية جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، مع التعامل السريع لأى شكاوى أو مطالب جماهيرية وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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وقامت الوحدة المحلية بالتفاعل المباشر مع شكوى أحد المواطنين بقرية رقم 5 بلوك 170 بقروى وادى كركر حيث تم إصلاح الكسر فى خط المياه وذلك بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وتم أيضاً قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة إستهدفت رفع لحالات الإشغال بنطاق حى غرب بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة من سحر مصطفى رئيس الحى ، وبمعاونة من قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة حالتى تعدى بمساحة 325 م2 وذلك داخل المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين . 

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