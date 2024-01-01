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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سلطنة عمان تحدد 60 دولارا متوسط سعر النفط في موازنة 2024

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أقرت سلطنة عمان موازنة عام 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، متوقعة عجزاً في ميزانية العام قدره 640 مليون ريال أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب شبكة “سي ان بي سي عربية” الإخبارية، توقعت عمان في الموازنة أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال في العام 2024، بزيادة 2.6% عن تقديرات عام 2023، وتسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.

ميزانية 2023
وقال نائب وزير المالية العماني إن النتائج الأولى لميزانية 2023 تشير إلى فائض بـ 931 مليون ريال، مع وصول الإيرادات إلى 12.2 مليار ريال.

وبلغت إيرادات النفط 6.88 مليار ريال، ووصلت إيرادات الغاز إلى ملياري ريال.

الموازنة الناتج المحلي الاجمالي إيرادات الغاز إيرادات النفط سعر النفط سلطنة عمان موازنة 2024

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