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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طوفان الأقصى.. المعارضة الإسرائيلية تصف 2023 بالعام الرهيب في تاريخ الاحتلال

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن إسرائيل تستحق عاما جديدا أكثر أمنا بعد العام الرهيب في تاريخ البلاد الذي انتهى أمس. 

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أشار لابيد إلى كوارث 2023 على إسرائيل بجانب كارثة طوفان الأقصى.

وقال: “في يومه الأخير، تم تحويل مئات الملايين من الشواكل من أموال الائتلاف الفاسد في الكنيست، واستسلم مدير سلطة الشركات للضغوط واستقال، وارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، وفي اجتماع الحكومة كانت الكذبة”.

وأضاف: "أن المختطفين لم يعودوا، والحكومة ليس لديها خطة لإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب إلى ديارهم، وكنهاية مناسبة لهذا العام، وفي منتصف الليل بدلاً من إطلاق الألعاب النارية وصل وابل من الصواريخ، حيث تم إطلاق النار باتجاه الوسط، نحن أفضل من ذلك، 2024 سيبدو مختلفًا تمامًا".

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