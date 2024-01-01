بمكونات طبيعية.. خبيرة تجميل تكشف أهمية كريم بينكي للبشرة

أكدت الدكتورة حبيبة ناجي، عضو الفريق الاستشاري لشركة وان بيوتي، أن هناك أنواع متعددة من البشرة، منها البشرة الجافة، التي تفتقر للزيوت الطبيعية، والبشرة المختلطة والدهنية التي تعاني من حب الشباب، والبشرة الحساسة، التي تتأثر بعوامل الجو.

وقالت الدكتورة حبيبة ناجي المتخصصة في التجميل، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز النجار"، إن كريم بينكي يساعد على ترطيب وتفتيح، وشد البشرة، بالإضافة إلى أن كريم بينكي يعطي نضارة كبيرة للبشرة.

5 منتجات

وتابعت عضو الفريق الاستشاري لشركة وان بيوتي، أن "كورس بينكي"، يتكون من مكونات طبيعية ، لافتة إلى أن كورس بينكي يتكون من 5 منتجات.