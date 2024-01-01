ختام مهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب للسنة الثالثة على التوالي

اختتم مهرجان السياحة الرياضية في مدينة بورت غالب بمحافظة البحر الأحمر الذي أقيم برعاية وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

وتم تنظيم المهرجان بهدف دعم السياحة وتعزيز النشاطات الرياضية في المنطقة، وشهد ختامه تكريم المشاركين والفائزين في مسابقات متنوعة.

حضر الحفل الختامي للمهرجان عدد من المسؤولين التنفيذيين والحكوميين بمحافظة البحر الأحمر، وقد قام اللواء حازم خليل، رئيس مجلس مدينة مرسى علم، والدكتور وائل الجندي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب الرياضي، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بتكريم الفائزين في مسابقات كرة القدم والسلة والكونغ فو والكاراتيه. تم تسليم كأس بطولة كرة القدم للفريق الفائز، بالإضافة إلى الميداليات وشهادات التقدير للفائزين في المسابقات الأخرى.

شهد المهرجان الرياضي الذي استمر لمدة 4 أيام، مشاركة نوادي ومراكز الشباب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، بما في ذلك مرسى علم وسفاجا والقصير، بالإضافة إلى العديد من الأكاديميات الرياضية المختلفة.

وتضمن المهرجان العديد من المسابقات الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة وعروض الكونغ فو والكاراتيه، كما شهد المهرجان إقامة معرض للوحات الفنية ومعرض للمنتجات اليدوية التراثية.

حضر المهرجان حوالي 10 آلاف مشارك من مدن البحر الأحمر وزوار المنتجعات السياحية في بورت غالب، حيث حرصوا على مشاهدة المسابقات الرياضية المتنوعة التي أقيمت في نادي بورت غالب الرياضي.

تأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السياحة وتشجيع النشاطات الرياضية في محافظة البحر الأحمر، وتعكس التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز الحياة الصحية والنشاط البدني في المجتمع.