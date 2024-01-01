عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام مهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب للسنة الثالثة على التوالي

صدى البلد

اختتم مهرجان السياحة الرياضية في مدينة بورت غالب بمحافظة البحر الأحمر الذي أقيم برعاية وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

وتم تنظيم المهرجان بهدف دعم السياحة وتعزيز النشاطات الرياضية في المنطقة، وشهد ختامه تكريم المشاركين والفائزين في مسابقات متنوعة.

حضر الحفل الختامي للمهرجان عدد من المسؤولين التنفيذيين والحكوميين بمحافظة البحر الأحمر، وقد قام اللواء حازم خليل، رئيس مجلس مدينة مرسى علم، والدكتور وائل الجندي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب الرياضي، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بتكريم الفائزين في مسابقات كرة القدم والسلة والكونغ فو والكاراتيه. تم تسليم كأس بطولة كرة القدم للفريق الفائز، بالإضافة إلى الميداليات وشهادات التقدير للفائزين في المسابقات الأخرى.

شهد المهرجان الرياضي الذي استمر لمدة 4 أيام، مشاركة نوادي ومراكز الشباب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، بما في ذلك مرسى علم وسفاجا والقصير، بالإضافة إلى العديد من الأكاديميات الرياضية المختلفة. 

وتضمن المهرجان العديد من المسابقات الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة وعروض الكونغ فو والكاراتيه، كما شهد المهرجان إقامة معرض للوحات الفنية ومعرض للمنتجات اليدوية التراثية.

حضر المهرجان حوالي 10 آلاف مشارك من مدن البحر الأحمر وزوار المنتجعات السياحية في بورت غالب، حيث حرصوا على مشاهدة المسابقات الرياضية المتنوعة التي أقيمت في نادي بورت غالب الرياضي.

تأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السياحة وتشجيع النشاطات الرياضية في محافظة البحر الأحمر، وتعكس التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز الحياة الصحية والنشاط البدني في المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

ترشيحاتنا

كتائب القسام تفجر فوهة نفق بعدد من جنود جيش الاحتلال في غزة

عقاب “لا مفر منه”.. الخارجية الروسية تهدد المتورطين في الهجوم على دونيتسك

بنك إسرائيل المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 4.50%

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية لمعاهد تشاد والنيجر

سرق منه 2 مليون جنيه .. موعد محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

زلزال جديد بقوة 7 ريختر يضرب اليابان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

أفعى ونمر وبطة .. أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض| فيديو

روب ومكياج لافت.. هنادي مهنا تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير | شاهد

بكوب دقيق سميد... طريقة عمل بسبوسة البرتقال

فيديو

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ