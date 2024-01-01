المصريين الأحرار بالسويس يهنئ الكاثوليك اللاتين بـ عيد الميلاد

شارك وفد حزب المصريين الأحرار بالسويس بقيادة عادل فاضل أمين المحافظة صلاة قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء اللاتينية الآباء الفرنسيسكان، وقدم الوفد التهنئة للاقباط الكاثوليك و للآباء الفرنسيسكان بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية ٢٠٢٤ م وكان في استقبالهم الاب چوزيف وهيب راعى الكنيسة وأبناء الكنيسة وشعبها وقدموا هدية بأسم الحزب بهذه المناسبة.



و نقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار إلى الاباء رعاة الكنيسة وشعبها بمناسبة رأس السنة وبمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح وضم وفد المصريين الأحرار بالسويس عادل فاضل عضو الهيئة العليا و أمين الحزب بالمحافظة و الدكتور عادل الشرقاوى الأمين المساعد و وسماح مهدى أمينة المرأة و رامى عبد الباسط أمين الشباب.



كما ضم وفد الحزب سامح ابراهيم عضو هيئة المكتب والبير شفيق مساعد أمين قسم السويس بالحزب بالسويس ونرمين ابو العلا و ميرفت لمعى ومريم اقلاديوس مساعدى أمينة المرأة و فتحى صلاح مساعد مسؤول اللجنة الإعلامية.