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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك إسرائيل المركزي يخفض سعر الفائدة إلى 4.50%

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن بنك إسرائيل المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.75% إلى 4.50%.

والشهر الماضي، أبقى بنك إسرائيل المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، في وقت تشن فيه البلاد حربا على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن إسرائيل تدخل الأسبوع الثامن من الحرب، مشيرا إلى "عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".

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وأسعار الفائدة البالغة 4.75 بالمئة تعتبر الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن بنك إسرائيل.

وتشير مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الحرب، إلى انكماش أولي في النشاط التجاري، مع بعض الانتعاش التدريجي في الآونة الأخيرة، وفق البيان.

وخفضت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 بالمئة في كل من عامي 2023 و2024، مقارنة مع 3.5 بالمئة في تقديرات سابقة.

وأضاف البنك "النفقات الحكومية بسبب الحرب تقدر بـ 160 مليار شيكل (43 مليار دولار).. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 63 بالمئة في 2023، و66 بالمئة في عام 2024"؛ من 58 بالمئة في 2022".

 

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