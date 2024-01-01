عقاب “لا مفر منه”.. الخارجية الروسية تهدد المتورطين في الهجوم على دونيتسك

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن جميع المتورطين في الهجوم على دونيتسك ليلة رأس السنة الجديدة سيواجهون عقابا لا مفر منه.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه في ليلة رأس السنة الجديدة تعرض وسط دونيتسك لهجوم واسع وحتى الآن، قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 14 آخرين، بمن فيهم صحفيين، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وبدأت وكالات إنفاذ القانون الروسية على الفور التحقيق في هذه الجريمة، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضي بلادنا سيعاقبون لا مفر منه.

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقاً على قصف المدينة، إن وحشاً إرهابياً فقط هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك.

وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 15 صاروخًا على دونيتسك.