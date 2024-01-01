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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة وجذابة. 

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وتألقت مي عمر، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود والأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الموف الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور مي عمر

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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