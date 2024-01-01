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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطريقة صادمة.. عجوز تلقي حتفها بسوهاج على يد جارتها وأبنائها

جارة تنهي حياة جارنها
جارة تنهي حياة جارنها

فكرت الأم وابنتها ونجلها في خطة شيطانية للتخلص من جارتها المسنة لتسرق قيراطها الذهبي، فلما قاومتها العجوز قامت بخنقها بمساعدة أبنائها وانتزعوا قيراطها الذهبي عنوة وقطعوا أذنيها.

أحداث الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بلاغًا مفاده العثور على جثة ثمانينية داخل منزلها بمنطقة الساحل دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة مسنة تدعى (زينب. م. ع- 85 عامًا- وتقيم بذات الناحية)، مسجاة على الأرض داخل منزلها، وبفحص الجثة ظاهريًا تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وقطع في الأذنين.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما كشف ضباط مباحث القسم ملابسات واقعة العثور على جثة مُسنة في منتصف الثمانينات من العُمر، بها آثار خنق وقطع في الأذنين، داخل منزلها بمنطقة الساحل دائرة القسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الفقيدة ونجليها.

وذلك من أجل سرقة قرطها الذهبي؛ إثر مرورهم بضائقة مالية في الفترة الأخيرة استدعت الأم في وضع خطة لسرقة قرط جارتها المسنة الذهبي وبيعه إلا أن العجوز قاومتها فساعدتها نجلتها ونجلها في التخلص منها خنقًا.

وعقب عمل التحريات اللازمة والتحقيقات الجنائية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، جارة المجني عليها وتدعى (صفاء ونجليها منه. م، 17 عامًا، وطارق. م، 15 عامًا، يقيمون بذات الناحية)، وبضبطهم اقروا بارتكاب الواقعة لسرقة قرط المجني عليها الذهبي؛ لمرورهم بضائقة مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس ربة منزل ونجليها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

سوهاج خطة شيطانية المسنة جثة

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