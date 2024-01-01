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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق الشيوخ: انضمام مصر رسميا لـ بريكس يزيد حجم التبادل التجاري

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

قالت رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يعد من أحد انجازات القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة، فانضمام مصر فرصة جيدة لفتح أسواق خارجية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول التجمع.

 نقلة حقيقة للاقتصاد المصري

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فى تصريحات لها، أن مجموعة البريكس تضم عدد من الدول الكبرى وعلى رأسها  الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويعد بمثابة نقلة حقيقة للاقتصاد المصري من خلال زيادة  حجم الاستثمارات لأنه يستحوذ على 25% من صادرات العالم.

وأوضحت إسحق أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العديد من الانجازات في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بتقديم تسهيلات للمستثمرين، من أحل تحفيز الاستثمار في كافة المشروعات،  فضلا عن اسهامه في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة التي عانينا منها مؤخرا، وايضا في مواجهة الأزمات العالمية، وخفض الطلب على الدولار لأن التجمع يعمل على إنشاء أنظمة بديلة وعملة رقمية مشتركة بين دول الأعضاء.

وأشارت إلى أنه من أهم المكاسب التي تحققها الدولة العربية بعد انضامها إلى تجمع البريكس هو  زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، والسبب يرجع بأن التعامل بين الدول الأعضاء يكون بالعملة المحلية وليس بالدزلار، الأمر الذي يخفف الضغط على العملة الصعبة مما يساهم في توفير مواد الانتاج وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة

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