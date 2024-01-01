صلاح زيدان: أمراض البروستاتا ليست مقتصرة على كبار السن.. والعلاج يستمر فترة طويلة

أكد الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي تصيب الرجال، مشيرة إلى أن هذا المرض ليس مقتصر على كبار السن، ولكن يمكن أن يصيب الشباب.



وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش"، أن التهاب البروستاتا قد يكون مستمر، وعلاجه قد يستمر فترة طويلة، حتى يتم الشفاء بالكامل.

لا تستغرق سوى ساعة

وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن أفضل التقنيات والعلاج الذي يتم هو “تبخير البروستاتا سواء بالبلازما أو الليزر، وهي عملية لا تستغرق سوى ساعة على الأكثر”.