محافظ قنا: إنشاء مجمع شوادر جديد بتكلفة 60 مليون جنيه

قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه جارٍ إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة 60 مليون جنيه يضم 40 باكية بمساحات متنوعة، مشددًا على الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والالتزام بالجدول الزمني المقرر.



وأضاف المحافظ - خلال اجتماعه اليوم /الاثنين/ مع الأجهزة التنفيذية؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة قنا - أنه من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة لمجمع الشوادر الجديد فور الانتهاء من تنفيذه.



واستعرض الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجرى تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا والذي يضم 132 محلًا، بجانب كافتيريا ومبنى إداري وساحة انتظار سيارات بتكلفة مالية تصل لـ20 مليون جنيه.



وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا للسوق الجديد؛ للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.



وناقش الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النيل بقنا الذي يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفًا و251 مترا مربعا بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، كما ناقش معدلات تنفيذ موقف نجع حمادي بمدينة قنا والمعوقات التي تعترض انتظام العمل به.



وتابع أن الموقف يقع على مساحة 7500 متر بتكلفة مالية تصل لـ25 مليون جنيه، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل.



وعقد محافظ قنا اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للعام المالي (2022 - 2023)، حيث تم مناقشة معوقات تنفيذ بعض المشروعات؛ لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.



وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقًا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد؛ لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.