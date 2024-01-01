تصريحات نارية من يورجن كلوب قبل مواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

قال الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن رأيه لم يتغير بشأن المشكلة التي يعاني منها الفريق في مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على بيرنلي بثنائية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي ضمن الجولة 19 من المسابقة، فيما يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الإثنين في الجولة 20.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه، "بعد أن أنهينا العام الماضي بشكل جيد، نود الآن بالطبع أن نبدأ العام الجديد بطريقة مماثلة أمام نيوكاسل".

وأضاف: "لا نبحث عن بداية جديدة، بل يتعين علينا مواصلة العمل الشاق الذي قمنا به في النصف الأول من الموسم، والبناء عليه في النصف الثاني، ولا يزال أمامنا الكثير من التحسينات التي يتعين علينا القيام بها، يجب أن نركز على ذلك".



وواصل: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بأدائنا الأخير أمام بيرنلي خارج ملعبنا، قلت فور انتهاء المباراة إنه يجب تحسين طريقة إنهاء الهجمات لدينا، ينبغي علينا فعل ذلك، وبالتأكيد لم يتغير رأيي بهذا الشأن".

وتابع كلوب: "لكن بشكل عام كان أمرًا استثنائيًا أن نتمكن من اللعب بهذه الصورة في مباراتنا الرابعة خلال 10 أيام. إن اللاعبين يستحقون الكثير من الثناء على هذا".

واستكمل: "التحديات في هذا الدوري كبيرة دائما، قد لا يكون مركز بيرنلي في الدوري ما يريدونه لكن الفريق يقدم أداءًا على مستوى عالٍ".

واستطرد: "كان بإمكاننا أن نجعل المباراة أسهل أمام بيرنلي من خلال استغلال الفرص التي أُهدرت، كان واضحًا للجميع أننا نستحق الفوز بالمباراة، لكن يجب ألا ننسى أيضًا أنه كي نهدر الفرص، فإن علينا أولا أن نصنعها وهذا الجزء تحديدًا من أسلوب لعبنا أسعدني مؤخرًا".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا، صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر، بفارق الأهداف.

ويمكن لليفربول الابتعاد بالصدارة حال فوزه على نيوكاسل مساء اليوم.