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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض فنية وغنائية في احتفالات قصور ثقافة شرم الشيخ بالعام الجديد

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

نظم قصر ثقافة شرم الشيخ حفلا فنيا بمناسبة العام الميلادي الجديد، ضمن فعاليات برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفريق كورال نبض الشرم، قدم خلاله باقة متنوعة من الأغنيات الطربية والوطنية منها: نسم علينا الهوا، أول مرة تحب يا قلبي، وفيها حاجة حلوة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما قدمت باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية، والفنية نالت إعجاب الجمهور منها فقرة البلياتشو، الماسكات، والساحر.

يشار إلى أن قصور الثقافة تقدم عددا كبيرا من الحفلات الفنية بمواقعها بالمحافظات احتفالا بالعام الجديد، حيث قدمت مؤخرا حفلا فنيا بمسرح السامر بالعجوزة، وكذا حفل المركز الثقافي بطنطا، وحفل مسرح 23 يوليو بالمحلة، وغيرها، وشهدت الحفلات باقة مميزة من العروض لفرقها الفنية التي لاقت إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

ومن ناحية أخرى واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي برئاسة أحمد فريج، عقد نادي أدب ثقافة شرم الشيخ أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشعراء، قدم خلالها وليد الهواري قصيدة بعنوان "لا شيء يوجعني بالغياب"، وقدم محمد صبيح "احتضار، ورحيل"، وألقت آمال يوسف "نسينا نكتب العنوان"، وألقت إنجي سعيد قصيدتها "صائد الغزلان"، تلاها قصيدة بعنوان "داوي جراحي يا طبيب" لأحلام الصاوي، واختتمت الأمسية بقصائد متنوعة قدمتها ميادة غانم منها "صاحبي، ورغم الخنقة أحب أعيش"، جاء ذلك بحضور المخرج والناقد المسرحي حسام مسعد، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

قصر ثقافة شرم الشيخ الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة الأغنيات الطربية

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