بابا كولر .. كهربا يتحدث عن علاقته بالمدير الفني للأهلي

علق محمود كهربا نجم الأهلي على علاقته بكولر المدير الفني للفريق خلال الفترة السابقة، وكيف تعامل مع أزماته .

وقال كهربا في برنامج اللعيب مع مهيب عيد الهادي ، علاقتي بكولر كويسة جدا وهو دائما بيدعمني نفسيا في الازمات اللي كنت بمر بيها الفتره السابقة، هو فعلا بابًا كولر.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.