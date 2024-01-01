محافظ جنوب سيناء: منظومة النظافة الجديدة تحقق المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إن المنظومة الجديدة لجمع المخلفات تحافظ على المكانة العالمية لمدينة شرم الشيخ باعتبارها في مقدمة المدن المستدامة والصديقة للبيئة والخضراء تحقق معايير الاستدامة في العالم.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الاثنين، لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية خلال اصطفاف شركة "زهرة جنوب سيناء لجمع ونقل وتدوير المخلفات"، في بداية عملها بمدينة شرم الشيخ.



وحرص محافظ جنوب سيناء - وفقًا لبيان - على متابعة التشغيل وإجراء الاختبارات العملية، للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات الجديدة، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفني المستمر، والحفاظ على مستوى المعيشة اللائق للعمال ومظهرهم نظرًا لكون مدينة شرم الشيخ من الوجهات السياحية الهامة على مستوى العالم.



وشدد فودة، على ضرورة التزام الشركة بكافة البنود والاشتراطات الموجودة بالتعاقد بطرق الجمع والنقل للمخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق، مع مراعاة تشغيل أهالي المحافظة ودمجهم داخل هذه المنظومة.

