نائب محافظ بني سويف يناقش خطة دعم جهود المجتمع المدني بالمجالات التنموية

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة خطة وآلية العمل في المرحلة المقبلة ، بعد توقيع النسخة الثانية من وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ، وذلك بحضور : الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،الأستاذ طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ببني سويف، الدكتور جمال عبد المطلب _كلية آداب بني سويف ، الدكتور عماد جمعة _كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف



وخلال الاجتماع ، ناقش نائب المحافظ ، ملامح وتفاصيل خطة العمل الخاصة بتفعيل بنود وثيقة توحيد جهود العمل الأولى، بعد زيادة أعضاء الجمعيات والمؤسسات الموقعة على الوثيقة ،وإجراءات ومعايير تشكيل واختيار اللجان النوعية ، والتي تشمل : الدعم الفني ، التطوع ، الدعم الصحي، الشئون الإدارية والمالية ،دعم ذوي الهمم، الدعم الأسرى، الدعم التعليمي ، الدعم التكافلي ، الدعم البيئي، الدعم الاقتصادي.

و أشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ خطوات عملية لدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية ، وذلك تحت مظلة هذه الوثيقة ، والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي ،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة ، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني